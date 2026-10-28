Sona BLW Precision Forgings präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

28.10.26 06:35 Uhr

Sona BLW Precision Forgings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 INR gegenüber 2,78 INR im Vorjahresquartal.

Sona BLW Precision Forgings hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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