Sonaselection India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

15.10.26 06:35 Uhr

Sonaselection India präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,840 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,48 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net