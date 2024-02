SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX mit Abgaben

S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robert Half von vor 5 Jahren verdient

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robert Half von vor 10 Jahren abgeworfen

Robert Half Announces Quarterly Dividend

Robert Half Announces Quarterly Dividend

Heute im Fokus

Ahold Delhaize verzeichnet spürbaren Gewinnrückgang. Amadeus FiRe hat Gewinnziel nicht erreicht. FMC-Aktie profitiert vorbörslich von DaVita-Bilanz. Sony will Finanzsparte abspalten. Zeugenaussage von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn in Dieselaffäre erwartet. Schindler will zukünftig mehr Geld ausschütten. CEWE kann bei Umsatz und Ergebnis zulegen. Zuckerberg kritisiert Computer-Brille von Apple.