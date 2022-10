Shop Apotheke-Aktie dennoch stark: Shop Apotheke tiefer in roten Zahlen

In den ersten neun Monaten des Jahres habe sich der Verlust mit knapp 68 Millionen Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum mehr als verdoppelt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen Shop Apotheke am Montag in Sevenum mit. Der Umsatz zwischen Januar und September zog - wie bereits bekannt - im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf knapp 877 Millionen euro an.

Anfang Oktober hatte der Konzern zudem angekündigt, im dritten Quartal einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnet zu haben. Diesen bezifferte das Unternehmen jetzt auf drei Millionen Euro nach einem operativen Verlust von zwei Millionen Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn im in den Monaten Juli bis September reichte aber nicht aus, um auch in den ersten neun Monaten auch auf Ebitda-Basis schwarze Zahlen zu schreiben. Der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus fortgeführten Geschäften lag bei 6,4 Millionen Euro nach einem operativen Gewinn von rund 4,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management um Vorstandschef Stefan Feltens abermals. Der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Mitteln soll um 15 bis 25 Prozent zulegen, die bereinigte operative Marge erwartet Feltens zwischen minus 1,5 und plus 1,5 Prozent.

So reagiert die Shop Apotheke-Aktie

Die Aktien der Shop Apotheke starten am Montag nach den finalen Quartalszahlen einen neuen Erholungsversuch. Vor gut einem Monat war eine anfänglich positive Reaktion auf veröffentlichte Eckdaten noch verpufft, nun geht es i XETRA-Geschäft zeitweise 2,34 Prozent auf 42,50 Euro aufwärts. Der Kurs würde damit einen weiteren Versuch starten, sich von der zuletzt umkämpften 21-Tage-Linie abzusetzen.

Das wichtigste Fazit der detaillierten Quartalszahlen sei die positive Entwicklung des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda), urteilte Analyst Alexander Thiel von Jefferies Research in einem ersten Kommentar, auch wenn dies bereits bekannt war. Dies spreche für die Fähigkeit der Online-Apotheke, den Weg zur Profitabilität zu finden. Hinzu kämen eine gute Cashflow-Kontrolle in Verbindung mit einer starken Bilanz. Er sprach auch "von einem erneuten Quartal mit Marktanteilsgewinnen".

Andere Experten wie Baader-Bank-Analyst Volker Bosse lobten die jetzt im ausführlichen Quartalsbericht veröffentlichten Daten als überwiegend bis durchweg positiv. Es sei derzeit schwer, Unternehmen im Einzelhandelssektor zu finden, die sowohl den Umsatz als auch die Marge steigern können. Ein Händler sagte zudem, dass der operative Gewinn mit drei Millionen Euro etwas höher als erwartet ausgefallen ist.

