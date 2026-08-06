Allianz-Aktie fällt dennoch: Kräftiges Gewinnwachstum in allen Sparten im zweiten Quartal
Die Allianz hat im zweiten Quartal in allen drei Sparten kräftige Zuwächse beim operativen Gewinn verzeichnet.
Werte in diesem Artikel
Auf Konzernebene fiel der Betriebsgewinn höher aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern dagegen wegen Sondereffekten weniger. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Europas größter Versicherer.
Der operative Gewinn legte um 10,6 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,6 Milliarden gerechnet.
Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,6 Milliarden Euro nach 2,84 Milliarden im Vorjahr. Hier hatte die Prognose auf 2,79 Milliarden gelautet. Unter anderem hatte der Konzern im Vorjahr einen außerordentlichen Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf des Joint Ventures mit Unicredit vereinnahmt.
Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro und damit leicht über Vorjahresniveau in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.
Der Analystenkonsens von Visible Alpha steht bereits bei 18,3 Milliarden Euro.Im XETRA-Handel notiert die Allianz-Aktie zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 437,90 Euro. Jefferies-Analyst Philip Kett äußerte sich laut der Deutschen Presse-Agentur in einer ersten Einschätzung enttäuscht über das Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com
Aktuelle Allianz Aktie News
Allianz Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:31
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:16
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets