DAX 26.344 +0,8%ESt50 6.533 +0,5%MSCI World 4.974 -0,2%Top 10 Crypto 8,39 -0,7%Nas 26.630 +1,1%Bitcoin 56.248 +0,9%Euro 1,1562 +0,3%Öl 82,5 +0,1%Gold 4.350 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Sondereffekte

Allianz-Aktie fällt dennoch: Kräftiges Gewinnwachstum in allen Sparten im zweiten Quartal

Allianz-Aktie fällt dennoch: Kräftiges Gewinnwachstum in allen Sparten im zweiten Quartal

Die Allianz hat im zweiten Quartal in allen drei Sparten kräftige Zuwächse beim operativen Gewinn verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
439.50 EUR -0.40 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Auf Konzernebene fiel der Betriebsgewinn höher aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern dagegen wegen Sondereffekten weniger. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Europas größter Versicherer.

Werbung

Der operative Gewinn legte um 10,6 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,6 Milliarden gerechnet.

Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,6 Milliarden Euro nach 2,84 Milliarden im Vorjahr. Hier hatte die Prognose auf 2,79 Milliarden gelautet. Unter anderem hatte der Konzern im Vorjahr einen außerordentlichen Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf des Joint Ventures mit Unicredit vereinnahmt.

Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro und damit leicht über Vorjahresniveau in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.

Werbung

Der Analystenkonsens von Visible Alpha steht bereits bei 18,3 Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel notiert die Allianz-Aktie zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 437,90 Euro. Jefferies-Analyst Philip Kett äußerte sich laut der Deutschen Presse-Agentur in einer ersten Einschätzung enttäuscht über das Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com

Aktuelle Allianz Aktie News

Werbung

Allianz Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:31 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
13:31 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
13:16 Allianz Neutral UBS AG
10:16 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets