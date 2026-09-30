DAX 25.569 +0,7%ESt50 6.359 +0,6%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,17 -1,6%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.427 -0,5%Euro 1,1349 +0,0%Öl 102,6 +0,0%Gold 4.195 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Sonderstatus

Bayer-Aktie mit Gewinnen: Zelltherapie-Kandidat erhält Orphan-Drug-Status

Bayer-Aktie mit Gewinnen: Zelltherapie-Kandidat erhält Orphan-Drug-Status

Die Bayer-Tochter Bluerock erhält für ihren Zelltherapie-Kandidaten Lemiretprocel den Orphan-Drug-Status in den USA und der EU.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49.20 EUR 0.22 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen

Der Zelltherapieentwicklungskandidat Lemiretprocel der Bayer-Tochter Bluerock bekommt in den USA und der Europäischen Union den Status Orphan Drug Designation für bestimmte Formen von primären Photorezeptorerkrankungen. Mit diesem Status wird die Entwicklung von Behandlungen gegen seltene Leiden gefördert. Die bisher nirgends zugelassene Zelltherapie wird derzeit in einer klinischen Studie der Phase 1/2a an Patienten getestet, wie Bayer mitteilte. "Wir glauben, dass Lemiretprocel ein großes Potenzial als therapeutische Option zur Wiederherstellung des Sehvermögens bei Menschen mit primären Photorezeptorerkrankungen bietet", sagte Amit Rakhit, der Chief Medical Officer von Bluerock.

Werbung

Orphan-Drug-Status für mehrere Netzhauterkrankungen

Die Einstufungen der FDA in den USA gelten für die Behandlung von Retinitis pigmentosa und von Zapfen-Stäbchen-Dystrophie, die Einstufungen der EMA in der EU für die Behandlung syndromischer und nicht-syndromischer Netzhauterkrankungen (IRDs) mit stäbchendominantem Phänotyp sowie nicht-syndromischer IRDs mit zapfendominantem Phänotyp.

Für die Bayer-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent auf 49,55 Euro nach oben.

DOW JONES

Bildquellen: Gil C / Shutterstock, Taina Sohlman / Shutterstock.com

Aktuelle Bayer Aktie News

Werbung

Bayer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.