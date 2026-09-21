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Sondierungen in Berlin könnten nächste Woche beginnen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Linke setzt auf einen zügigen Beginn von Sondierungsgesprächen zur Regierungsbildung mit Grünen und SPD. Sollte der dazu am Freitag geplante Parteitag zustimmen, könnten die Gespräche in der kommenden Woche beginnen, sagte Linke-Landesgeschäftsführer Bjoern Tielebein am frühen Abend vor einem Treffen des Landesvorstands.

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Das Gremium wollte gemeinsam mit den Bezirksvorsitzenden das Wahlergebnis vom Sonntag besprechen. Der geschäftsführende Vorstand der Berliner Linken als engeres Führungsgremium hat bereits Sondierungen mit SPD und Grünen empfohlen. Endgültig darüber befinden soll der Parteitag. Die Linke will damit ihre Basis frühzeitig einbinden, hatten führende Politiker der Partei schon vor der Wahl erklärt.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am vergangenen Sonntag war die Linke laut dem vorläufigen Ergebnis mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Sie könnte nun mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen./kr/DP/mis

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