SonicStrategy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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SonicStrategy hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
SonicStrategy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -0,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 791,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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