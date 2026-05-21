Sonim Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Sonim Technologies hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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