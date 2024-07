Sonntagstrend: Grüne legen zu

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Ankündigung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten, haben die Grünen in der Wählergunst zugelegt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, erreichen die Grünen mit 12 Prozent einen Punkt mehr als in der Vorwoche. CDU/CSU liegen unverändert bei 30 Prozent, die SPD erreicht weiter 15 Prozent. Auch FDP und AfD halten mit 5 beziehungsweise 18 Prozent ihre Werte aus der Vorwoche. Die Linke würde mit 2 Prozent weiterhin einen Wiedereinzug in den deutschen Bundestag verfehlen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht in der Sonntagsfrage weiter 9 Prozent. Die sonstigen Parteien verlieren einen Punkt und könnten nun 9 Prozent auf sich vereinigen.

"Das Tauziehen der Grünen um die Kanzlerkandidatur ist geklärt. Das schafft Vertrauen bei den Wählern", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der Bild am Sonntag. "Robert Habeck kann nun die Spitzenkandidatur offen anstreben, ein schädlicher Machtkampf ist abgewendet."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2024 08:33 ET (12:33 GMT)