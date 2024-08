Sonntagstrend: Nur die Union kann sich verbessern

FRANKFURT (Dow Jones)--Aktuell kann in der Wählergunst nur die Union zulegen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, gewinnen CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu, führen die Umfrage damit mit 31 Prozent an.

Auf Platz zwei liegt die AfD (18 Prozent), die einen Prozentpunkt einbüßt. Dahinter rangieren unverändert SPD (16 Prozent), Grüne (11 Prozent), BSW (9 Prozent), FDP (5 Prozent) und Linke (3 Prozent). Die sonstigen Parteien kommen wie in der Vorwoche auf 7 Prozent.

Damit hätte die Union nach der Bundestagswahl zwei Möglichkeiten, um auf eine Regierungsmehrheit zu kommen: entweder in einer Großen Koalition mit der SPD (47 Prozent) oder in einem Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP (47 Prozent). Eine Koalition aus Schwarz-Grün käme aktuell auf keine ausreichende Mehrheit (42 Prozent).

