Sonntagstrend: SPD verliert einen Prozentpunkt, CDU gewinnt

FRANKFURT (Dow Jones)--Kurz vor der Europawahl hat die SPD in der Wählergunst an Boden verloren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, büßt die SPD zur Vorwoche einen Prozentpunkt ein und kommt auf nur noch 16 Prozent. Die Union gewinnt dagegen einen Prozentpunkt und steht jetzt bei 29 Prozent. Die Grünen erhalten unverändert 19 Prozent, die AfD weiterhin 13 Prozent. FDP und Linke liegen mit jeweils 9 Prozent weiterhin gleichauf. Die sonstigen Parteien erhalten wie in der Vorwoche 5 Prozent. Befragt wurden insgesamt 2.393 Menschen im Zeitraum vom 2. bis zum 8. Mai 2019. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

May 12, 2019