Sonoma Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sonoma Pharmaceuticals hat am 16.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,890 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,790 USD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 19,53 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14,29 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net