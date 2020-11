Sophia Lorens neuer Film ist weltweit Netflix-Erfolg

BERLIN (dpa-AFX) - Die italienische Kinolegende Sophia Loren feiert mit ihrem neuen Film "Du hast das Leben vor dir" einen großen Erfolg auf Netflix. In der ersten Woche hat es das Drama in die Top Zehn des Streamingdienstes in 37 Ländern geschafft, unter anderem in den USA, Italien, Spanien, Kolumbien und Brasilien. Das berichtete das US-Branchenmagazin "Deadline".

Es war der erste Film nach jahrelanger Pause für die heute 86 Jahre alte Oscar-Preisträgerin. "Du hast das Leben vor dir" erzählt von einer Holocaustüberlebenden, die als Tagesmutter einen Straßenjungen aufnimmt. Ihr Sohn Edoardo Ponti führte bei dem italienischsprachigen Film Regie./jar/DP/mis