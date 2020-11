Aareal Bank dämpft Gewinnerwartungen für 2020

Der Betriebsgewinn dürfte in diesem Jahr lediglich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erreichen, teilte das im MDAX gelistete Institut am Donnerstag in Wiesbaden mit. Im August war der Vorstand noch von einem mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbetrag ausgegangen. Analysten hatten zuletzt mit rund 71 Millionen Euro gerechnet.

Doch im dritten Quartal legte die Aareal Bank weitere 61 Millionen Euro für gefährdete Kredite zurück. Damit hat sie in diesem Jahr schon 167 Millionen Euro in die Risikovorsorge gesteckt, gut dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Der Betriebsgewinn sackte im dritten Quartal im Jahresvergleich um 83 Prozent auf 11 Millionen Euro ab. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Verlust von 4 Millionen Euro nach einem Gewinn von 35 Millionen im Vorjahreszeitraum. Damit verfehlte die Bank im abgelaufenen Quartal durchweg die Erwartungen von Analysten.

