Moody's sieht Commerzbank-Rating in Gefahr - Aktie tiefer

Das Rating selbst wurde am Freitag zwar mit "A1" - der fünftbesten Note auf der Skala von Moody's - bestätigt, die Agentur senkte den Ausblick aber auf "negativ" von "stabil". Sorgen macht Moody's dabei die Bilanzsumme, die in der Coronakrise stark gestiegen ist, weil Unternehmen ihre Kreditlinien deutlich stärker ausschöpften als in normalen Zeiten. Gleichzeitig refinanziere sich die Bank weniger mit vorrangigen, unbesicherten Papieren und mehr über die Europäische Zentralbank (EZB) und ihre günstigen TLTRO-Programme. Innerhalb von sechs Monaten wuchs die Bilanzsumme der Commerzbank bis Ende Juni um 19 Prozent auf 551 Milliarden Euro.

Commerzbank-Aktien geben am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,3 Prozent auf 4,04 Euro nach.

München (Reuters)

Bildquellen: Commerzbank AG