DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.836 -1,6%Euro 1,1232 -0,3%Öl 101,5 +0,9%Gold 4.139 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Sorgen um Geld - Frauen fühlen sich finanziell unsicherer

BERLIN (dpa-AFX) - Frauen fühlen sich einer Umfrage zufolge bei ihrer finanziellen Absicherung im Alter häufiger unsicher als Männer. 47 Prozent der Frauen machen sich große oder sehr große Sorgen um ihre Altersvorsorge. Bei den Männern sind es 35 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Onlineumfrage im Auftrag des unabhängigen Geldratgebers Finanztip hervor.

Werbung

Doch nicht nur die Sorge um die Zukunft ist groß, vielen Frauen fehlt auch der finanzielle Spielraum, um mehr vorzusorgen. Knapp 45 Prozent nennen fehlendes Geld als größte Hürde. Gut jede vierte Frau (26 Prozent) hat nach den regelmäßigen Ausgaben monatlich weniger als 50 Euro oder gar nichts zum Sparen, Anlegen oder Zurücklegen übrig. Bei den Männern geben 36 Prozent an, wegen eines zu geringen finanziellen Spielraums derzeit nicht mehr für ihre Zukunft tun zu können. 17 Prozent haben monatlich weniger als 50 Euro oder gar nichts zum Sparen übrig.

Steigende Lebenshaltungskosten

Als wichtigste Faktoren für ihre finanzielle Situation nennen Frauen steigende Lebenshaltungskosten (51 Prozent), ein zu geringes Einkommen (36 Prozent) sowie Schulden und Kredite (22 Prozent). Auch die Arbeitszeit wirkt sich aus: 15 Prozent der Frauen sehen Teilzeit oder eine reduzierte Arbeitszeit als Einflussfaktor. Bei den Männern sind es 7 Prozent.

Besonders groß ist die Unsicherheit bei jungen Frauen: Nur 37 Prozent der 18- bis 29-Jährigen fühlen sich sicher, wenn es um die persönlichen Finanzen geht - bei den gleichaltrigen Männern sind es 55 Prozent.

Werbung

Mehr Orientierung für Frauen

Was Frauen beim nächsten Schritt für ihre finanzielle Zukunft helfen würde, ist vor allem mehr finanzieller Spielraum. Das geben 37 Prozent an. Jede Fünfte wünscht sich verständliche Erklärungen (20 Prozent), 17 Prozent einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

"Frauen brauchen keine anderen Finanzprodukte. Aber sie wünschen sich eine verständliche Orientierung, die ihre eigene Lebenssituation berücksichtigt - etwa Elternzeit, Teilzeit oder die eigene Altersvorsorge", sagt die Geschäftsführerin von Finanztip, Mirjam Mohr.

Für die repräsentative Umfrage hat das Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag von Finanztip im Zeitraum vom 16. bis 31. Juli 2026 insgesamt 3.049 Menschen im Alter von 18 bis 74 Jahren befragt, darunter 2.000 Frauen und 1.049 Männer./lea/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.