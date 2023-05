Sorgen und Aussichten deutscher Unternehmen: DIHK stellt Umfrage vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) präsentiert am Montag (9.30 Uhr) die Ergebnisse ihrer Konjunkturumfrage unter Unternehmen in Deutschland. Befragt wurden 21 000 Firmen aus verschiedenen Regionen und Branchen in Deutschland unter anderem nach ihren größten Sorgen, ihrer aktuellen Lage und ihren Aussichten für die nächsten zwölf Monate, wie die DIHK in der Einladung mitteilte. In der letzten Frühjahrsumfrage der DIHK aus dem Mai 2022 hatte ein Großteil Befragten angegeben, Kostensteigerungen in Folge höherer Energie- und Rohstoffpreise an Kunden weiterzugeben. Ihre Geschäftslage hatten damals 36 Prozent der Firmen als gut eingeschätzt und 17 Prozent als schlecht./juc/DP/men