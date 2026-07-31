Aktien von TUI und Lufthansa unter den Kursgewinnern: Angekündigte Iran-Gespräche geben Schub

Sorgen werden kleiner

03.08.26 11:12 Uhr

Die mögliche Abwendung weiterer Eskalationen am Golf bringt TUI und Lufthansa an diesem Montag an der Börse in Fahrt.

• Die Marktstimmung hängt von der Bestätigung des Verhandlungstermins durch den Iran ab; ohne offizielle Reaktion bleibt die Entspannung unsicher.

• Die Börse reagiert positiv auf die Ankündigung neuer Verhandlungen zwischen Trump und dem Iran, was zu Kursgewinnen bei TUI und Lufthansa führt.

TUI und Lufthansa legen deutlich zu

Trump kündigt für heute neue Verhandlungen mit dem Iran an

TUI-Aktie reagiert stärker als Lufthansa-Aktie

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Nachdem US-Präsident Donald Trump eine bereits vorbereitete Angriffswelle gegen den Iran in letzter Minute gestoppt hat und für den heutigen Montag eine neue Gesprächsrunde ankündigt, schlägt sich die Entspannung an der Börse in Kursgewinnen bei Reise- und Fluggesellschaftsaktien nieder. Die TUI-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 4,55 Prozent auf 7,85 Euro, die Lufthansa-Aktie zieht um 2,5 Prozent auf 9,26 Euro an.

Warum der Markt so reagiert

Grund für die Reaktion ist die sinkende Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. Fluggesellschaften und Reisekonzerne gehören zu den Werten, die auf geopolitische Risiken im Nahen Osten besonders empfindlich reagieren, weil Flugrouten, Versicherungskosten und die Buchungslaune der Kunden direkt betroffen sind. Bleibt die angekündigte Gesprächsrunde ohne neue Eskalation, sinkt aus Marktsicht das Risiko weiterer Störungen im Luft- und Reiseverkehr in der Region.

TUI-Aktie reagiert stärker als Lufthansa-Aktie

Die Kursreaktion fällt unterschiedlich stark aus. TUI-Papieren legen deutlicher zu als Lufthansa-Anteile. Das passt zum Charakter der beiden Werte. TUI hängt als Reisekonzern stärker von der allgemeinen Reisebereitschaft und dem Nahost-Tourismus ab, während Lufthansa als Fluggesellschaft zusätzlich mit Treibstoffkosten und Streckenplanung kalkuliert, gleichzeitig aber auch ein breiteres Streckennetz außerhalb der Krisenregion betreibt.

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Ob sich die Entlastung hält, entscheidet sich heute selbst. Kommt aus Teheran eine Bestätigung des von Trump skizzierten Verhandlungstermins, dürfte die Erleichterung an den Börsen anhalten. Bleibt eine offizielle Reaktion des Irans aus, ist die Gesprächsrunde vorerst nur eine Ankündigung aus Washington.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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