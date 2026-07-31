Aktien von TUI und Lufthansa unter den Kursgewinnern: Angekündigte Iran-Gespräche geben Schub
Die mögliche Abwendung weiterer Eskalationen am Golf bringt TUI und Lufthansa an diesem Montag an der Börse in Fahrt.
Werte in diesem Artikel
- TUI und Lufthansa legen deutlich zu
- Trump kündigt für heute neue Verhandlungen mit dem Iran an
- TUI-Aktie reagiert stärker als Lufthansa-Aktie
Nachdem US-Präsident Donald Trump eine bereits vorbereitete Angriffswelle gegen den Iran in letzter Minute gestoppt hat und für den heutigen Montag eine neue Gesprächsrunde ankündigt, schlägt sich die Entspannung an der Börse in Kursgewinnen bei Reise- und Fluggesellschaftsaktien nieder. Die TUI-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 4,55 Prozent auf 7,85 Euro, die Lufthansa-Aktie zieht um 2,5 Prozent auf 9,26 Euro an.
Warum der Markt so reagiert
Grund für die Reaktion ist die sinkende Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. Fluggesellschaften und Reisekonzerne gehören zu den Werten, die auf geopolitische Risiken im Nahen Osten besonders empfindlich reagieren, weil Flugrouten, Versicherungskosten und die Buchungslaune der Kunden direkt betroffen sind. Bleibt die angekündigte Gesprächsrunde ohne neue Eskalation, sinkt aus Marktsicht das Risiko weiterer Störungen im Luft- und Reiseverkehr in der Region.
TUI-Aktie reagiert stärker als Lufthansa-Aktie
Die Kursreaktion fällt unterschiedlich stark aus. TUI-Papieren legen deutlicher zu als Lufthansa-Anteile. Das passt zum Charakter der beiden Werte. TUI hängt als Reisekonzern stärker von der allgemeinen Reisebereitschaft und dem Nahost-Tourismus ab, während Lufthansa als Fluggesellschaft zusätzlich mit Treibstoffkosten und Streckenplanung kalkuliert, gleichzeitig aber auch ein breiteres Streckennetz außerhalb der Krisenregion betreibt.
Ob sich die Entlastung hält, entscheidet sich heute selbst. Kommt aus Teheran eine Bestätigung des von Trump skizzierten Verhandlungstermins, dürfte die Erleichterung an den Börsen anhalten. Bleibt eine offizielle Reaktion des Irans aus, ist die Gesprächsrunde vorerst nur eine Ankündigung aus Washington.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Anzeige: TUI und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: TUI, Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Aktuelle Lufthansa Aktie News
Lufthansa Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets