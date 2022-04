Alphabet, Facebook, Amazon und Co. müssen womöglich EU-Kontroll-Gebühren bezahlen - Aktien in Rot

Wie finden Sie als Trader den optimalen Einstiegszeitpunkt in Ihrem Basiswert? Trading-Coach Rene Berteit zeigt Ihnen im Trading-Seminar um 18 Uhr , wie Sie anhand der Charttechnik renditestarke Börsenerfolge erzielen können.

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen in Rot -- DAX rutscht tief in die Verlustzone -- Tilray mit profitablem Quartal -- thyssenkrupp, LPKF, Fraport, GAZPROM, Merck KGaA, Lufthansa im Fokus

SAP bietet Kunden in Russland Umzug von Cloud-Daten an. Bundesbank kritisiert deutsche Banken für Übererfüllung von Russland-Sanktionen. Alphabet, Facebook, Amazon und Co. müssen womöglich EU-Kontroll-Gebühren bezahlen. Verbraucherzentrale NRW klagt gegen Google. Colm Kelleher zum neuen UBS-Präsidenten gewählt. Warnstreik bei Tochter von Lufthansa Cargo. Ukraine-Krieg belastet Welthandel laut IfW deutlich.