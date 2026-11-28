Sorrento Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Sorrento Resources äußerte sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sorrento Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sorrento Resources
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sorrento Resources
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen