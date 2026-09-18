Sotschi: Wahllokale wegen Drohnenalarms zeitweilig geschlossen

18.09.26 12:30 Uhr

SOTSCHI (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Russland haben die Wahllokale in der Schwarzmeermetropole Sotschi kurzzeitig wegen Drohnenalarms schließen müssen. Aus Sicherheitsgründen hätten Mitglieder der Wahlkommission, Wahlberechtigte und Beobachter vorübergehend in Schutzräumen Zuflucht gesucht, sagte Bürgermeister Andrej Proschunin. Schon wenig später gab er wieder Entwarnung. Die Ukraine greift Sotschi und andere Regionen im russischen Hinterland immer wieder mit Drohnen an - als Teil ihres Abwehrkampfes gegen den russischen Angriffskrieg.

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In Sotschi sind bis zum Ende der Abstimmung am Sonntag 244 Wahllokale geöffnet. Wegen Drohnenalarms war auch zeitweilig der Flugbetrieb in der bei Touristen beliebten Region unterbrochen.

Im ganzen Land, dem flächenmäßig größten der Erde, sind bis Sonntag mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen zur Wahl von 450 Abgeordneten für die neue Staatsduma in Moskau aufgerufen. Die Opposition ist nicht zugelassen. Erste Ergebnisse werden nach Schließung der letzten Wahllokale in Kaliningrad (früher Königsberg) am Sonntag um 20.00 Uhr erwartet.

Die zehn Parteien auf dem Wahlzettel gelten durchweg als kremlnah und unterstützen den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg. Der Präsident forderte die Wähler auf, mit ihrer Stimmabgabe einen Beitrag zum Sieg des Landes in dem Krieg zu leisten. Der schon vorab von Kritikern als unfair bezeichnete Urnengang gilt vor allem als ein Referendum über die Fortsetzung der seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Invasion./mau/DP/stw