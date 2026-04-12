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SOU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
SOU Inc. Registered Shs
1,950.00 JPY -184.00 JPY -8.62 %
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SOU gab am 10.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 80,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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