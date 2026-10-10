SOU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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SOU hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18,32 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SOU ein EPS von 11,35 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,81 Prozent auf 26,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 233,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 52,00 JPY erwirtschaftet worden.
SOU hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 106,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 84,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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