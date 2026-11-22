Sound Dimension Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sound Dimension Registered äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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