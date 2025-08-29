SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit Abschlägen

DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.030 -1,1%Nas21.060 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,93 +1,1%Gold3.516 +1,1%
So bewegt sich SoundHound AI

02.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 12,72 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 12,72 USD ab. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,15 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.328.918 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 96,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (4,33 USD). Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 194,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,68 Mio. USD im Vergleich zu 13,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

