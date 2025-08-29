DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.145 -0,9%Nas21.198 -1,2%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,10 +1,4%Gold3.529 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich SoundHound AI

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend mit Einbußen

02.09.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend mit Einbußen

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 12,58 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
12,66 USD -0,37 USD -2,80%
Charts|News|Analysen

Um 20:08 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 12,58 USD ab. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,15 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,54 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.500.621 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 98,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,33 USD. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 65,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung