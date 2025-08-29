SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend mit Einbußen

So entwickelt sich SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 12,58 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 12,58 USD ab. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,15 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,54 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.500.621 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 98,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,33 USD. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 65,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie.

