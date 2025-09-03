SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI macht am Abend Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 13,30 USD.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 13,30 USD. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 13,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.294.295 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,78 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 4,33 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 67,48 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,018 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

