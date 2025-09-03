DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1650 -0,1%Öl66,83 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen höher -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlug sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlug sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienentwicklung

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI macht am Abend Boden gut

04.09.25 20:25 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI macht am Abend Boden gut

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 13,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
13,23 USD 0,49 USD 3,81%
Charts|News|Analysen

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 13,30 USD. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 13,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.294.295 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,78 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 4,33 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 67,48 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,018 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung