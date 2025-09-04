DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.436 -0,4%Nas21.687 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,70 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Notierung im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

05.09.25 20:24 Uhr

05.09.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 13,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
14,05 USD 0,76 USD 5,68%
Charts|News|Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,8 Prozent auf 13,93 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bei 14,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.278.674 SoundHound AI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 24,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 79,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 68,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,018 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

