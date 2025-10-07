SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI tendiert am Dienstagabend tiefer

SoundHound AI im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 17,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,1 Prozent auf 17,68 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 17,31 USD. Bei 18,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.005.929 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 41,26 Prozent zulegen. Am 11.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,57 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 286,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 42,68 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

