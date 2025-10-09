SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die SoundHound AI-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,89 USD an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die SoundHound AI-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 18,89 USD. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 19,15 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 18,73 USD. Bei 18,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.529.061 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 32,21 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,57 USD am 11.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,81 Prozent.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoundHound AI einen Umsatz von 13,46 Mio. USD eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

