SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend billiger

So entwickelt sich SoundHound AI

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 14,24 USD ab.

Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 14,24 USD. Im Tief verlor die SoundHound AI-Aktie bis auf 14,15 USD. Bei 15,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.166.331 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 68,70 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 42,68 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,225 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen