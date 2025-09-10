SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI legt am Nachmittag zu

SoundHound AI im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 14,38 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 14,38 USD zu. Bei 14,54 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 14,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.300.921 Aktien.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,68 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,46 USD am 03.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass SoundHound AI im Jahr 2025 0,005 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

