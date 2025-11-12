DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.339 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1596 +0,1%Öl62,73 -3,7%Gold4.199 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktie im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Mittwochnachmittag an

12.11.25 16:08 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 13,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
13,51 USD 0,07 USD 0,52%
Charts|News|Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,8 Prozent auf 13,81 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 13,84 USD. Bei 13,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 800.746 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. 80,85 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,70 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD gegenüber -0,11 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 212,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,05 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung