SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 13,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,8 Prozent auf 13,81 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 13,84 USD. Bei 13,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 800.746 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. 80,85 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,70 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD gegenüber -0,11 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 212,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,05 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD ausweisen wird.

