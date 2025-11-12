SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI fällt am Mittwochabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 13,40 USD ab.
Um 20:08 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,40 USD ab. Bei 13,33 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.767.222 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 86,45 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 124,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 06.11.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 42,05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 vorlegen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie.
