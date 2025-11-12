DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.357 -0,5%Bitcoin87.560 -1,4%Euro1,1587 ±0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI fällt am Mittwochabend

12.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 13,40 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,40 USD ab. Bei 13,33 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.767.222 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 86,45 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 124,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 42,05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

