SoundHound AI Aktie News: Bullen treiben SoundHound AI am Abend an

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,9 Prozent auf 21,04 USD.

Das Papier von SoundHound AI legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,9 Prozent auf 21,04 USD. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,06 USD. Bei 18,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.074.648 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 18,70 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,87 USD. Abschläge von 76,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 42,68 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

