SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 12,31 USD.

Die SoundHound AI-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 12,31 USD. Bei 12,34 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 11,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.843.156 SoundHound AI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,98 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Gewinne von 102,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 5,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 67,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,05 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 25,09 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

