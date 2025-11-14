SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend auf rotem Terrain

Blick auf SoundHound AI-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 12,19 USD.

Das Papier von SoundHound AI befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 12,19 USD ab. Bei 11,55 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 11,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.198.743 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,98 USD. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,05 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,09 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,203 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert