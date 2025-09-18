DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.324 +0,4%Nas22.590 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Freitagabend gestärkt

19.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 16,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
16,00 USD 0,37 USD 2,34%
Um 20:08 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 16,16 USD. In der Spitze legte die SoundHound AI-Aktie bis auf 16,61 USD zu. Bei 15,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.208.015 SoundHound AI-Aktien.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 35,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 262,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 42,68 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

