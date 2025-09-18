SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Freitagabend gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 16,16 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 16,16 USD. In der Spitze legte die SoundHound AI-Aktie bis auf 16,61 USD zu. Bei 15,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.208.015 SoundHound AI-Aktien.
Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 35,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 262,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 42,68 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.
Analysten gehen davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie ausweisen dürften.
