SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 12,25 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 12,25 USD. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 12,10 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.729.109 SoundHound AI-Aktien.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 103,96 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,002 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

