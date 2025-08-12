SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 12,13 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 12,13 USD ab. Die SoundHound AI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,02 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 12,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.136.794 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 105,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,33 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 42,68 Mio. USD gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,002 USD je Aktie belaufen.

