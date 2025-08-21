SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 12,02 USD.

Die SoundHound AI-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 12,02 USD. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,91 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,15 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.159.922 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,78 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 4,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD gegenüber -0,11 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 42,68 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,002 USD je SoundHound AI-Aktie belaufen.

