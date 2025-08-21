DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Kursentwicklung

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit grünen Vorzeichen

22.08.25 20:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von SoundHound AI. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 12,58 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
12,56 USD 0,33 USD 2,70%
Charts|News|Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,9 Prozent auf 12,58 USD. Die SoundHound AI-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,78 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,15 USD. Zuletzt wechselten 6.454.405 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 98,53 Prozent zulegen. Bei 4,33 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 65,62 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. SoundHound AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,002 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

