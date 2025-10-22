DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.783 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,73 +1,7%Gold4.040 -2,1%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit roter Tendenz

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 17,95 USD nach.

Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 17,95 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 17,42 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 18,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.476.757 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. 39,14 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,87 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 72,87 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. SoundHound AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 42,68 Mio. USD gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

