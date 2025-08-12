DAX24.273 -0,4%ESt505.457 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.423 -0,5%Nas21.524 +0,1%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,66 +1,3%Gold3.375 +0,1%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gibt am Nachmittag nach

25.08.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 12,15 USD.

Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,3 Prozent auf 12,15 USD nach. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 12,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.412.874 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,56 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 64,40 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.08.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 42,68 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umgesetzt.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

