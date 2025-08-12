SoundHound AI Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von SoundHound AI

DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.329 -0,7%Nas21.509 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1605 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
25.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,46 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 12,46 USD. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 12,05 USD. Bei 12,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.097.984 SoundHound AI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,98 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 100,44 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,33 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,29 Prozent.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SoundHound AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 06.11.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SoundHound AI 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

