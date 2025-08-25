SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 12,37 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 12,37 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 12,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,19 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.079.570 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 101,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 4,33 USD. Abschläge von 65,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD einfahren.

