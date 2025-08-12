DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,97 +0,8%Dow45.332 +0,1%Nas21.499 +0,2%Bitcoin95.162 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,6%
So entwickelt sich SoundHound AI

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend nahezu unbewegt

26.08.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von SoundHound AI. Zum Vortag unverändert notierte die SoundHound AI-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 12,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
12,10 USD -0,01 USD -0,08%
Charts|News|Analysen

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der SoundHound AI-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 12,11 USD. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,69 USD. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 12,00 USD. Bei 12,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.785.902 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 106,32 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,33 USD ab. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 179,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,68 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,018 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

