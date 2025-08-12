DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend gefragt

27.08.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Mittwochabend gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,04 USD.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 12,04 USD. Die SoundHound AI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,32 USD. Mit einem Wert von 12,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.744.250 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 107,43 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,33 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 64,08 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 lud SoundHound AI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 42,68 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,46 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

