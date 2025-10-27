DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.575 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gewinnt am Montagnachmittag an Boden

27.10.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SoundHound AI. Zuletzt konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 18,38 USD.

SoundHound AI
18,36 USD 0,38 USD 2,09%
Das Papier von SoundHound AI legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 18,38 USD. Die SoundHound AI-Aktie legte bis auf 19,09 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.940.925 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Bei 4,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 72,93 Prozent Luft nach unten.

SoundHound AI gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD gegenüber -0,11 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SoundHound AI.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

